Napoli Real Madrid | due statistiche horror | azzurri “condannati”?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 ottobre 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di questa sera. Due, però, mettono fine ai sogni di gloria del. Acresce sempre più l’attesa per la sfida contro ildi questa sera. Gli azzurri hanno di fronte un avversario complicatissimo, ma metteranno in campo tutto il necessario per ripetere l’impresa europea dello scorso anno contro il Liverpool. Ilè uno dei club favoriti alla vittoria finale della Champions League e a complicare ulteriormente l’impresa delc’è una doppia statistica che fa precipitare le possibilità di successo degli azzurri. Doppio dato pessimo per le speranze delGarcìa nella conferenza stampa della vigilia ha promesso il massimo impegno per la sfida di questa ...