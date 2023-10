Mauricio Pochettino fornisce aggiornamenti sugli infortuni

(Di martedì 3 ottobre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha messo a proprio agio i tifosi del Chelsea con un aggiornamento dopo che sia Armando Broja che Mykhailo Mudryk sono stati costretti a lasciare il campo. Lunedì sera i Blues hanno ottenuto la tanto necessaria vittoria in trasferta contro il Fulham, con quella che probabilmente è stata la loro migliore prestazione della stagione finora. Hanno iniziato correndo a Craven Cottage e hanno preso un vantaggio iniziale, Mudryk ha segnato il suo primo gol in Premier League da quando ha firmato per il club a gennaio. Il vantaggio raddoppia pochi istanti dopo, quando Broja, di ritorno da un periodo a bordo campo, trova il fondo della rete grazie ad una fortunata deviazione. Ma con entrambi i marcatori costretti ad abbandonare per, i tifosi del Chelsea temevano il ...

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha paragonato i suoi giocatori ai limoni in un’analogia insolita ...

Commenta per primo Dopo un inizio di stagione disastroso, con una sola vittoria nelle prime sei giornate, gli uomini disono chiamati alla vittoria in casa del Fulham , reduce da un pareggio contro il Crystal Palace. Sebbene siamo solamente alla settima giornata di Premier League, secondo la stampa ...Lo score del Chelsea diè stato questo e ovviamente spiega anche la posizione di classifica dei Blues, che in questo momento sono al quindicesimo posto, con soli 5 punti in sei ...

Premier League - Chelsea, la strana fede di Pochettino: il nuovo ... Eurosport IT

5 punti in 5 partite: Mauricio Pochettino chiede pazienza per il Chelsea DerbyDerbyDerby

Il risultato finale è di 2-0 in favore dei Blues di Mauricio Pochettino. In gol Mikhaylo Mudryk e Armando Broja, che segnano rispettivamente al 18' e al 19' del primo tempo. Per l'ucraino si tratta ...I Blues riemergono dai bassifondi della classifica passando per 0-2 a Craven Cottage: apre “mister 100 milioni” che non segnava da novembre 2022, raddoppia ...