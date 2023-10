La reazione infastidita della moglie di Luca Argentero | Tutte pazze per lui!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi Notizie Se pensavi che l'affascinante attore italianopotesse far impazzire le fan solo con la sua recitazione, ti sbagliavi. Ecco una foto di lui che sbuccia un'arancia in un giardino idilliaco che ha mandato il popolo del web in delirio! Ma non tutti sembrano essere dello stesso avviso, soprattutto laCristina Marino., un attore che sa come conquistareha da sempre saputo come conquistare il cuore delle donne italiane. Il suo fascino e la sua bellezza non hanno lasciato indifferente nessuno. Ma nonostante le numerose ammiratrici, c'è una donna che può vantare il suo amore. Stiamo parlandosplendida Cristina Marino,dell'attore e madre dei suoi due figli. La foto ...