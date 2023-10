Botte da orbi tra Pd e M5S | in Vigilanza Rai i grillini votano con il centrodestra e i dem vanno fuori di testa

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’ultimo strappo tra Pd e M5S si è consumato inRai dove sono volati stracci. I dem con Italia Viva e Verdi-Sinistra hanno votato contro la proposta della maggioranza sul nuovo contratto di servizio. Azione si è astenuta. I 5 Stelle hanno votato sì con il. E non c’è solo la divisione nel voto in commissione. C’è pure un seguito di scambi di accuse al vetriolo. Dal Pd, in chiaro, ci si limita a dire che “dispiace che i 5 stelle abbiano votato diversamente dalle altre opposizioni”. Ma off record i toni sono ben diversi. Se ne sono detti di ogni. “Ma non eravamo noi quelli degli accordi di potere?”, è il commento sarcastico dei dem che accusano M5S di aver votato sì per una “questione di poltrone”. Precisamente quelle dei vertici dellete regionali. Una stilettata. Strappo inRai: Pd ...

Quinto match di serata, in quel di Summerslam, è stato il durissimo Drew McIntyre vs Gunther , valido per l’Intercontinental Championship ...

Da gara di nervi, quella dei due next gen per antonomasia del tennis attuale diventa una sfida più simile a "da": al servizio Sinner non è sempre efficacissimo, ma in qualche modo trova la ...Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di piazza Ernesto Cosenza, alla Pizzuta, zona residenziale di Siracusa. Secondo il racconto di alcuni testimoni oculari, per una mancata ...

Nocera, botte da orbi in via Atzori altezza Croce del Sud RTALive

Violenza urbana alla Pizzuta, pistola e botte da orbi per una ... SiracusaOggi.it

Non è ancora arrivano il giorno delle votazioni e la coalizione di centrodestra è già una polveriera. Basta proferire la parola “orsi” è sono subito botte da orbi fra la Lega trentina e Fratelli d’Ita ...La terza rissa nel giro di due settimane. Sferracavallo come un far west che nessuno sembra in grado di contenere e i festeggiamenti per Santi Cosma e Damiano che si stanno trasformando più in incontr ...