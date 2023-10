Anticipazioni Gf | Alfonso Signorini fa emergere tutta la verità su Giselda Torresan

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma…Lo scambio di amicizia sui social tra Antonella Fiordelisi e Antonino SpinalbeseI genitori di Fedez preoccupati per il figlio, rompono il silenzio: Dobbiamo essere forti per lui : ecco cosa è emerso per chiarireGF,CHIARISCE LA POSIZIONE DI- Terminata la puntata del Grande Fratello, sui social non si smette di parlare d’altro. Al centro di molte discussioni la figura di, la ragazza veneta, d’altri tempi, che sta dividendo completamente il web. Proprio una delle foto “incriminate” è stata posta all’attenzione della stravagante concorrente del reality show presentato da...