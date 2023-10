Marion Cotillard ha conquistato anche Hollywood con la sua eleganza

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 2 ottobre 2023), attrice francese, è fortemente apprezzataade sul tappeto rosso non delude mai le aspettative. I suoi look negli ultimi anni non hanno mai tradito Chanel.è tornata non molto tempo fa al cinema come protagonista di Fratello e Sorella, presentato in concorso al Festival di Cannes e arrivatonelle sale italiane durante l’estate 2023. Classe 1975, l’attrice francese è ben notaa livello internazionale e parte del merito si riallacciaal suo fascino glam, che si rinvigorisce di red carpet in red carpet. Crediti: Ansa – VelvetMagLa sua è una filmografia particolarmente ricca di titoli. Oltre al cinema francese, ha fatto breccianell’olimpo ...