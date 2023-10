Elodie sfila sotto la Torre Eiffel per la Fashion Week di Parigi

Siin abito da sera, ci sono i fotografi ai loro posti, i fan dall'altro lato delle transenne ... Claudio Santamaria , Serena Rossi e Davide Devenuto , ed. Articoli più letti Francesca ...... Caterina Murinosul red carpet con il suo bassotto 02/09/23 Venezia 80, Micaela Ramazzotti ...giornata 01/09/23 I Maneskin lanciano il nuovo singolo sui social 31/08/23 Fotogallery -sexy ...

Elodie sfila a Parigi: la sua prima volta da modella è con abito ... Stile e Trend Fanpage

Elodie ambassador di L'Oréal Paris sfila alla Paris Fashion Week Biccy

Miriam Leone sfila col pancione di 6 mesi a Parigi: le foto in passerella dell'attrice siciliana 38enne in total white ...Elodie sfilata L'Oreal Paris ha visto la cantante sfilare come modella. Il suo sensuale catwalk non ha nulla da invidiare a quello delle grandi top model ...