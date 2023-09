Con più verde nelle città 43mila morti in meno | ma le destre lo tagliano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 settembre 2023) La natura ingarantisce più salute e sicurezza alle persone. L’aumento delurbano potrebbe evitare fino a 43.000all’annoeuropee. Secondo i dati della Commissione europea, nel nostro Paese oltre il 20% della popolazione non ha accesso alle aree verdi e nonostante questo il Governo ha operato un taglio di 110 milioni sui 530 previsti per la riforestazione urbana stanziati dal Pnrr. È quanto emerge dal report del Wwf lanciato in occasione dell’iniziativa di Urban Nature che, con lo slogan “La Natura si fa cura”, invita tutti noi il 7 e 8 ottobre a dare il proprio contributo per aggiungere un pezzetto dialle aree urbane e per realizzare piccole ma preziose Oasi negli ospedali pediatrici italiani. Ilnon c’è, superati i limiti ...