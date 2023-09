(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il progetto offre la possibilità a giovani con sindrome di Down o ritardo cognitivo di costruirsi un proprio progetto di vita

Decisivo passo avanti - si legge in un comunicato della Regione Toscana - verso la realizzazione del nuovo Ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a ...

Un decisivo passo avanti verso la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa . La Regione ha aggiudicato i lavori in via ...

Con l’aggiudicazione e il cronoprogramma che vede la consegna dei lavori nel 2024 e la fine nel 2028, è delineato l’orizzonte preciso per la ...

Lastra A SIGNA - La notte scorsa, 19 settembre 2023, poco dopo la mezza notte , presso il centro commerciale di via Santa Maria a Castagnolo a Lastra ...

Il progetto offre la possibilità a giovani con sindrome di Down o ritardo cognitivo di costruirsi un proprio progetto di vita... Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenze, Campi Bisenzio, Vaglia, Scandicci,e Bagno a Ripoli. Estra Clima sostiene le CER con una proposta chiavi in mano, mettendo a ...

Incidente di FiPiLi, rallentamenti tra Ginestra e Lastra a Signa. Code anche in senso opposto LA NAZIONE

Lastra a Signa, la lavanderia Ekolav sposa l'inclusione e impiega 20 ragazzi disabili LA NAZIONE

Il progetto offre la possibilità a giovani con sindrome di Down o ritardo cognitivo di costruirsi un proprio progetto di vita ...LASTRA A SIGNA - Il 14 ottobre, dalle 10 alle 18 in piazza Firenze a Lastra a Signa, torna il "Mercatino del riuso", l’iniziativa che ha come obiettivo ...