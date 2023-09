Caivano | Boschi Iv | ' strada giusta è ‘un euro in sicurezza | un euro in cultura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Quando, come è accaduto a, due bambine subiscono una violenza così efferata è normale una reazione di sdegno, ma chi ha responsabilità istituzionali deve trovare soluzioni e deve indicare una: la nostra è sempre stata ‘unin, unin'. Le forze dell'ordine devono esserci e devono essere in condizioni di operare, ma non basta, non si può pensare che sia l'unica soluzione: si deve dare la possibilità di andare a scuola, di avere un lavoro, in pratica si deve dare un futuro a quei bambini e a quelle famiglie”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elenaintervenendo a Porta a Porta. “Io quando ero al governo ho incontrato più volte la Eugenia Carfora, la preside ...