Baldanzi regala la prima vittoria all' Empoli

(Di mercoledì 27 settembre 2023)(ITALPRESS) – L'vince con merito la sfida salvezza con la Salernitana. Al di là dello striminzito 1-0 finale, infatti, i toscani hanno fatto gioco e tenuto le redini del match imponendo tecnica, determinazione ed agonismo. Un netto passo indietro per i campani di Paulo Sousa, parsi balbettanti e senza idee. Il palo di Cabral, a 4? dalla fine, è l'unico flash di una partita da cancellare.Andreazzoli perde subito Pezzella e Bereszynski, due cambi forzati per i toscani in un quarto d'ora. Cancellieri non è freddo davanti ad Ochoa (17?) il quale si ripete subito dopo su Walukiewicz. Grassi non trova la porta mentre Cabral è in fuorigioco (19?) quando mette il pallone dentro la rete empolese. Il gioiellinodivora il gol del vantaggio (22?) su angolo di Fazzini, poi i ritmi si abbassano favorendo il guizzo di ...

Grassi non trova la porta mentre Cabral è in fuorigioco (19') quando mette il pallone dentro la rete empolese. Il gioiellino Baldanzi divora il gol del vantaggio (22') su angolo di Fazzini, poi i ...