Variante Pirola in Italia | isolata a Brescia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Milano, 25 set. (Adnkronos Salute) - LaBA.2.86 di Sars-CoV-2, ribattezzatasui social, è arrivata in. E' statadal team di Arnaldo Caruso, presidente della Societàna di virologia (Siv-Isv), che lo annuncia all'Adnkronos Salute. "Abbiamo effettuato quello che risulta essere il primo isolamento di BA.2.86 nel nostro Paese", spiega lo specialista, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università di, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Spedali Civili. L'isolamento di, precisa Caruso, è avvenuto dal campione di "un paziente fragile portato alla nostra attenzione. Il sequenziamento è in corso".

cosa sta succendo in Italia in tema di contagi? La Variante Eris continua a preoccupa re? Arriveranno nuove varianti? I vaccini nuovi funzionano? Sono ...

Presidente virologi Caruso all'Adnkronos Salute: "BA.2.86 intercettata in un paziente fragile, sequenziamento in corso"

Covid, variante Pirola arrivata in Italia Adnkronos

Covid, la variante Pirola isolata per la prima volta a Brescia Giornale di Brescia

