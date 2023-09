Highlights e gol PSG-Marsiglia 4-0 | Ligue 1 2023 24 VIDEO

(Di domenica 24 settembre 2023) Il Paris Saint Germain affonda ilper 4-0. Hamiki apre le marcature all’ottavo minuto, è poi la rete di Kolo Muani ad allungare il risultato, Ramos mette il sigillo sul poker nella seconda frazione di gioco.Niente da fare per la formazione di Abardonado. Di seguito ilcon gli highligths. SportFace.

Il video con gli Highlights di Alessandria-Lumezzane 0-3, sfida valida per la quinta giornata del Girone A di Serie C. Nonostante un buon inizio, i ...

Il video dei gol e degli Highlights di Torino-Roma , match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Partenza con ...

Il Paris Saint Germain affonda il Marsiglia per 3-0. Hamiki apre le marcature all’ottavo minuto, è poi la rete di Kolo Muani ad allungare il ...

Il Mantova vince contro Albinoleffe per 3-1 nella quinta giornata del Girone A di Serie C 2023 /24. A sbloccare il risultato ci pensa Brignani al ...

La squadra di De Zerbi si rialza dopo la sconfitta in Europa ...L' ex Atalanta protagonista in negativo con un autogol e un rigore procurato.InSaka e ...

L'Inter fa 5 su 5 con Dimarco: Empoli battuto 1-0 Sky Sport

Union Berlino-Hoffenheim 0-2: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Set 24, 2023 #lukaku, #Roma, #Serie A, #Torino, #Torino Roma, #Torino Roma gol, #Torino Roma highlights, #video, #Zapata Torino – Roma 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ...PSG – Marsiglia highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Ligue 1. Trionfo parigino nel Classique, decisive le firme di Hakimi, prodezza da punizione per lui, Kolo Muani e Goncalo Ramos (doppi ...