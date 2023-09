Al Salone Nautico di Genova premiati vincitori 4° edizione Design Innovation Award

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – Nella suggestiva Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, in occasione del 63°Internazionale di, si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione del. Giunto oggi alla sua IV, il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, nato nel 2020, è diventato in poco tempo un appuntamento internazionale importante ed irrinunciabile, che celebra le eccellenze del settore, l’innovazione, la ricerca e ilpromuovendo l’immagine degli espositori delInternazionale con i loro più recenti prodotti. Stefano Pagani, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, ha introdotto la serata e chiamato sul ...

Aldi Genova, non mancano barche e motori elettrici. Peccato che non ci sia un'area dedicata e sia necessario, quindi, districarsi tra stand o pontili alla ricerca delle emissioni zero. ...Fino al 26 settembre si svolge infatti la 63esima edizione delInternazionale. Un momento di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per il comparto. Un appuntamento che richiama ...

Le curiosità sulle barche più belle del Salone Nautico AGI - Agenzia Italia

Presente al congresso anche Matteo Salvini. Il direttivo regionale, eletto anch'esso per acclamazione, sarà composto da Alessio Bevilacqua, Paolo Cenedesi, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessandro Pi ...Nella suggestiva Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, in occasione del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova, si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione del Design Innovation Award.