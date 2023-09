Varriale sulla Juventus | “Non giocare le coppe non pare dia vantaggi in campionato”

... 'Fa piacere come subito il dottorsottolinei il mancato rosso a Berardi, che non ha influito assolutamentepartita'. E ancora: 'Sul fallo di Berardi Niente. Antisportivo, parziale e ...Anche Enricocritica l'allenatore . Luna di miele finita tra Garcia e Napoli. Le prime due ...scia di Spalletti, adesso i partenopei appaiono come una squadra senza anima e senza una ...

Varriale sulla positività di Pogba: 'Clamoroso. Operazione disastrosa' AreaNapoli.it

Juventus, Varriale tuona: il giudizio è inappellabile SpazioJ

Intervenuto sul suo account personale il giornalista Enrico Varriale ha commentato la sconfitta della Juventus al Mapei criticando l'atteggiamento dei bianconeri. Varriale tuona: "La Juve ha meritato ...Sul proprio account X, Enrico Varriale ha commentato così la sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo, pungendo anche i bianconeri: "Un grande Sassuolo infligge ...