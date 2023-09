Lazio | Sarri | «Troppo passivi dopo il gol | serve tempo ai nuovi»

(Di sabato 23 settembre 2023) Maurizio, tecnico della, ha parlato al termine della partita dei biancocelesti contro il Monza all’Olimpico Maurizioha parlato ai microfoni di DAZNla partita trae Monza. Di seguito le sue parole. STANCHEZZA MENTALE – «Nel secondonon abbiamo concesso tanto, ma nel primoquando siamo diventatitra i due gol. Siamo in un momento in cui non abbiamo la solidità dello scorso anno anche se siamo in crescita a livello difensivo. E non riusciamo a trasformare la mole di gioco in gol. Dobbiamo stare molto calmi e capire perché non riusciamo a tradurre le prestazioni nei risultati dell’anno scorso». SOLUZIONI OFFENSIVE – «Come le abbiamo trovate lo scorso anno vincendo ventidue partite. Ci siamo persi ...

Lazio-Monza (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa...

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di Sarri . Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di ...

ROMA - La sfida tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino termina per entrambi con l'amaro in bocca. Lazio - Monza finisce 1 - 1 allo stadio Olimpico ...

L'allenatore della Lazio , Maurizio Sarri ha dichiarato dopo il pareggio in casa per 1-1 col Monza: "Abbiamo concesso tanto quando siamo...

5 : trasformare l'entusiasmo di martedì scorso in fischi non era facile. La suac'è riuscita perché è frustrante per i tifosi vedere vanificato il gioco prodotto dalla squadra da errori ...Ladi, dopo l'entusiasmante pareggio in Champions contro l' Atletico Madrid per effetto del sensazionale gol di Provedel , non riesce ancora a conquistare i tre punti tra le mura amiche ...

Lazio - Monza, le formazioni ufficiali: Sarri ne cambia quattro La Lazio Siamo Noi

Lazio-Monza, le probabili formazioni: Sarri pensa a due esordi dal 1' Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] Al termine della partita di questa sera giocata tra Lazio e Monza e terminata in pareggio l’allenatore della squadra ospite Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza ...Al termine di Lazio - Monza, è arrivato ai microfoni di Dazn il commento di Maurizio Sarri. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste: "È mancata la lucidità sia in fase difensiva che ...