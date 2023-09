Vangelo di oggi 22 Settembre 2023 | Lc 8 | 1-3 | Video commento

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 22, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio”. “Questo viaggio, di andare all’annuncio, L'articolodi22: Lc 8,1-3proviene da La Luce di Maria.

... chiedendo che Cristo stesso rinnovi lo slancio missionario degli inizi, per annunciare ilnell'orizzonte vasto della Cina di: con questo spirito le suore missionarie francescane del ...Luca 8,1 - 3 - Venerdì della XXIV settimana del TO (22 settembre 2023) - Ildici parla del seguito femminile di Gesù: 'C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti ...

p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 21 Settembre 2023 - Cerco il Tuo volto

don Franco Mastrolonardo - Commento al Vangelo di oggi - 21 ... Cerco il Tuo volto

Il Signore è il più grande talent scout! Lasciamoci amare da Lui e amiamolo. A San Matteo gli fa scrivere un Vangelo. In realtà, lo scrivono insieme, come le storie di amore, dove le persone diventano ...Sala strapiena, mercoledì 20 nel patronato di San Giuseppe a Mestre, per il primo incontro del ciclo “Vivere eroticamente”. Sì, perché “Vivere eroticamente” da cristiani si può. È per spiegare che, an ...