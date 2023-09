LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | si comincia con la FP2 | Ferrari deve crescere nel primo settore

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.04 Albon si porta al comando in 1:33.482 a precedere di 0.219 Sainz e di 0.307 Alonso. 08.03 Arrivani i primi crono, con Sainz che si porta davanti a tutti in 1:33.701 con gomme Proto a precedere di 0.088 Fernando Alonso. 08.02 Le duedi Sainz e di Leclerc con gomme proto di Pirelli. 08.01 Cielo nuvoloso a Suzuka. Si entra in pista con gomme proto, come Carlos Sainz, che avrà a disposizione il nuovo fondo. 08.00 VIA ALLA FP2!!! 07.57 Tra 3? si torna in pista e saranno 60? molto importanti per trovare la messa a punto ideale per il time-attack e la gara. 07.56 Il nuovo fondo è presente in tre esemplari per la. Da capire se la Rossa deciderà già di impiegarlo nel fine-settimana. Di fatto Sainz e Leclerc lo avranno entrambi nella FP2. 07.54 Una FP1 che ha ...