Le chiome dall'statement sono dunque preziose, fondendo il fascino elegante di altri tempi ... che raccontano una donna al naturale,forzature e capelli eccessivamente modificati. Prodotti ...... tubini e completi con pantaloni mannish e top girocollo,dimenticare i vestiti cut out, i trench in pelle e le camicie strutturate.VINTAGE E FEMMINILITÀ IN PRIMO PIANO PER MAX MARA E ...

L'allure senza tempo della semplicità Panorama

Stile anni ’30: tra passato e presente in una Torino contemporanea Architectural Digest Italia

Mascherina anteriore senza cornice, MirrorScreen (CarPlay, Android Auto), PACK SAFETY PLUS, PREEQUIPEMENT FAISCE, Pack Visibilità, Palette Al Volante, Peugeot i-Cockpit con Head-up Digital Display ...Linee pulite, materiali pregiati e una palette di colori che si ispira alla luce e alla terra. Da Brunello Cucinelli a Eleventy la moda porta in scena il sartoriale.