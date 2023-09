Domani scriverò | per intanto faccio i primi passi in tram

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 settembre 2023) . Insomma, ho un’ambizione: fare il bigliettaio sul, starmene in bilico sul posatoio in mezzo a tubi da giungla d’acciaio con davanti la mangiatoia di ghisa nella quale cadono saltellando i tintinnanti spiccioli (da piccolo il denaro è così vivace), starmene spesso né in piedi né seduto ma quasi in piedi e quasi seduto, diagonale in mezzo ai tubi come uno di quei coltelli nel ceppo d’acciaio, le natiche sul bordo del seggiolino né verticale né orizzontale ma obliquo e basculante perché looscillare e oscillo anch’io con esso, e punto i piedi sul poggiapiedi, sussultante, pelvico, strafottente, così: per insolenza. Spiccioli per biglietti: per due spiccioli ecco a voi il biglietto, che è color aragosta o verdemare o turchino, anche grigio, giallo chiaro canarino, giallo scuro canarino olandese, fragola (a seconda degli orari delle corse del ...