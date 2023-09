Netgear Orbi 970 è il nuovo sistema mesh WiFi 7 dal prezzo respingente Un solo satellite costa 900 euro

Ieriha annunciato il suo sistema meshWi - fi 7: un piccolo capolavoro di ingegneria delle telecomunicazioni ad un prezzo decisamente fuori portata, più di 2500 euro per l'unità centrale con ...porta il WiFi 7 sui router. La nuova serie 970 è caratterizzata da un design moderno e sottile, integra 12 antenne ad alte prestazioni con amplificatori per una copertura a 360 gradi e ...

Netgear ha ufficialmente lanciato la sua nuova serie di router Orbi 970, portando la potenza del WiFi 7 nelle case di tutto il mondo. Questa serie, contraddistinta da un design moderno e sottile, ...NETGEAR NTGR introduced a new and enhanced Orbi 970 lineup to address the escalating demand for faster Wi-Fi, lower latency, and greater capacity due to the rise of multi-gig Internet speeds and the ...