Mediobanca | Delfin a bivio | attesa decisione su lista lunga o corta

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Scadenza per presentazione al 3 ottobre prossimo, atto secondo. Con il varo delladel cda, il board di Piazzetta Cuccia ha chiuso ieri il primo tempo della partita del rinnovo al vertice dell’istituto con un risultato, dato per scontato alla luce del mancato accordo con la cassaforte di Leonardo Del Vecchio. E ora si apre una nuova fase il cui traguardo è quello dell’assemblea convocata per il 28 ottobre. La prossima mossa tocca proprio a, davanti aldella presentazione di unadi minoranza. Secondo quanto riferito da fonti finanziarie interpellate, non sarebbe stata presa ancora alcuna. La scadenza per la presentazione delle liste è quella del 3 ottobre prossimo. Una ...