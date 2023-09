Bambino travolto e ucciso da un’auto in corsa

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 settembre 2023) Stava giocando con un amichetto quando, mentre era in sella alla sua bici, è statodain. E’ una tragedia quella che si è verificata mercoledì sera a Senigallia. Il, 11 anni, è stato sbalzato sul cofano della vettura, una Volkswagen Passat, per poi rovinare a terra e battere violentemente la testa, perdendo conoscenza. Immediati sono arrivati i primi soccorsi del 118, che hanno preso in cura il piccolo, successivamente trasportato con l’eliambulanza in ospedale. Durante il tragitto è stato intubato. Il suo cuore ha smesso di battere in serata, in seguito ai gravissimi traumi cranico e toracico riportati. Il padre del piccolo e la donna alla guida dell’auto colti da malore Appena è avvenuto il terribile incidente, il padre del, ha avuto un malore, scrive ...