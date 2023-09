Alexa diventa sempre più intelligente e lancia una nuova gamma di prodotti

A centro pagina spiccano i rischi per la privacy legati alla nuova versione di('Se l'intelligenza artificialeumana'). In spalla spazio all'intervento di Zelensky alle Nazioni Unite ('...Quella di oggi è la sua ultima presentazione in Amazon, in agosto ha annunciato che avrebbe lasciato l'azienda, ma è anche quella più importante perché la sua bambina,finalmente ...

Alexa diventa sempre più intelligente e lancia una nuova gamma di ... WIRED Italia

Amazon presenta Echo Hub per controllare la casa smart e Alexa diventa più intelligente Corriere della Sera

Amazon, durante un evento che si è tenuto presso gli uffici dell'azienda vicino a Washington, ha svelato che il suo assistente digitale Alexa sta per essere potenziato con questa tecnologia, che entra ...Entrambi i nuovi Fire TV Stick con funzionalità 4K verranno forniti con Fire OS 8, basato su Android 11. se non sbaglio android 11 supporta solo i 64bit , mentre i vecchi erano basati su android 9 ...