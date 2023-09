11 settembre Questo video su crollo del WTC7 è stato manipolato

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) Circola un vecchio filmato sulla caduta dell’Edificio 7 () noto per essere crollato conseguentemente alla caduta delle Torri Gemelle durante gli attentati dell’112001. La clip è stata resa nuovamente virale attraverso Tik Tok e ulteriormente ricondivisa su Facebook. Si sentono i rumori di esplosioni che si succedono rapidamente in serie, come quelli udibili in una reale demolizione controllata, accompagnati da dei bagliori che fanno pensare ai botti delle cariche esplosive, segue poi il. Allora èrealmente un complotto? No, qui l’unica “cospirazione” è quella di chi hail. Curiosamente, chi pensa di aver scovato le malefatte dei governi non si accorge di far circolare acriticamente una fonte fasulla. Per maggiori approfondimenti sul ...