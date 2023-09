I fatti Vostri | Tiberio Timperi parte malissimo | colpo di scena torna Magalli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lunedì 18 settembre, è ufficialmente andata in onda la prima puntata de Isu Rai2. Quest’anno al timone della celebre trasmissione ci saranno, che ha sostituito Salvo Sottile nel ruolo di padrone di casa del mezzogiorno di Rai 2, Anna Falchi e Flora Canto. Si è trattato però di un inizio molto movimentato, caratterizzato in particolare da un simpatico siparietto trae la Falchi andato inproprio all’inizio della puntata e che L'articolo proviene da KontroKultura.

Curiosità: I fatti vostri è un programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003 e dal 1991 al 1996 ha avuto anche un'edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Dopo essere stata sostituita nella stagione 2008-2009 dal contenitore Insieme sul Due, dal 22 settembre 2009 è ripresa con il titolo originale.

Esordio con gaffe per Tiberio Timperi . Reduce da Uno Mattina Estate , il conduttore Rai ha esordio a I. Accanto a lui Anna Falchi . Ecco allora che si è rivolto direttamente alla oc - conduttrice: 'Buongiorno a tutti - ha detto in apertura di trasmissione Timperi - ma come si dice ...Per la gioia dei fan Giancarlo Magalli tornerà nello studio de Ida domani, martedì 19 settembre 2023, e a dare questa notizia ci ha pensato il sito TVBlog . Il conduttore avrà per l'ennesima volta l'incarico principale nel programma mattutino di Rai 2 ...

Giancarlo Magalli farà il suo atteso ritorno nel popolare programma televisivo “I Fatti Vostri” a partire da domani, martedì 19 settembre 2023, come rivelato da TvBlog. Il celebre conduttore sarà ...La sua presenza sarà legata a una rubrica settimanale, almeno per … Leggi tutto “I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ritorna in studio con un ruolo particolare, sgonfiata la polemica con Michele Guardì, ...