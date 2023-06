Manchester City-Inter 1-0 LIVE | Onana salva su Foden

Commenta per primo L'Al - Ahli ha offerto un contratto da 50 milioni di euro annui a Riyad Mahrez , 32enne esterno algerino, per convincerlo a lasciare ilgià nel corso del prossimo mercato invernale. Lo riporta il Mirror .Commenta per primo Piccola problema muscolare anche per Edin Dzeko , costretto ad abbandonare il campo al 57' della finale di Champions League che l'Inter sta disputando contro il. Piccolo indolenzimento per l'attaccante bosniaco che è sembrato non averne più. Subito cambio per Inzaghi che inserisce Romelu Lukaku. Prima sostituzione per il tecnico piacentino.ISTANBUL - Al 59' l'Inter poteva sbloccare la finale di Champions League , approfittando di una leggerezza delin fase di costruzione: pallone recuperato, Lautaro Martinez è dentro l'area con Lukaku libero di ricevere in posizione centrale, l'argentino però sceglie di calciare e viene chiuso ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Inzaghi pro ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 75' - Nell'Inter Gosens e Bellanova rilevano Bastoni e Dumfries, nel City Walker prende il posto di Akanji. 74' ...