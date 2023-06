L'industria frena. Solo il Pnrr può rilanciarla

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ha avuto ragione chi non si è entusiasmato troppo per la crescita dell’Italia più della media europea nel primo trimestre di quest’anno perché il rallentamento era dietro l’angolo. La conferma arri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Giù prezzi produzione efatturatoMartedì, l'ISTAT ha pubblicato il dato sui prezzi alla produzione ad aprile. Sono risultati in calo del 4,8% su base mensile e dell'1,5% anno su anno.la Cina e penalizza il settore del lusso. Segno meno in Europa in una giornata in cui le ... a risentirne i settori maggiormente esposti come il lusso, le auto, l'e le materie prime. A ...Il fatturato dell'rallenta drasticamente. (Corriere della Sera) Ad Aprile, l'Istat ha ... La diminuzione dei prezzi però noni rincari per tutti i settori manufatturieri ed i consumatori ...

Borsa: Asia chiude in calo con l'industria cinese che frena Agenzia ANSA

Pesano inflazione e tassi. Ad aprile la produzione industriale è calata dell’1,9 per cento rispetto a marzo. Ma nei prossimi mesi l'attuazione del Piano europeo potrebbe controbilanciare gli effetti ...L'industria italiana arranca e la produzione del mese di aprile è in calo su tutti i parametri: questo l'ultimo comunicato Istat, a conferma della difficoltà in tutta Europa.