Guerra Ucraina-Russia | Kiev | Controffensiva non è ancora iniziata

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) - "Quando lainizierà, se ne accorgeranno tutti". L'non halanciato l'attacco contro lanellaoltre 15 mesi fa. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Oleksiy Danilov citato da Ukrinform, precisando che le forze di difesa dinon hanno avviato ad oggi la previstaper liberare i territori temporaneamente occupati dalla. "Quando tutto questo inizierà lo decideranno i nostri militari. E tutti lo sapranno e lo vedranno", ha aggiunto Danilov, sottolineando che i russi hanno erroneamente considerato l'avanzata dell'esercito ucraino in alcuni punti come l'inizio di una grande operazione. Almeno tre persone sono morte a ...

Tutto il resto sono attese che abbiamo tutti quanti, nello sperare che lafinisca, oppure ... Nazisti La missione insi capisce che lo ha segnato, avendo visto e toccato la distruzione di ...Il disastro della diga di Kakhovka è l'ultimo esempio della follia di questain Europa a cui nessuno pare intenzionato a porre fine. Zelensky ripete al cardinale Zuppi che l'unica pace possibile è la sconfitta della Russia e l'incriminazione di Putin. Una strada ...'E' patetico il tentativo del segretario Schlein di salvarsi in corner dopo le dichiarazioni sullaindel vicecapogruppo del Pd alla Camera Ciani. Molte ore dopo le uscite in cui quest'ultimo afferma di essere contrario all'invio delle armi all', la Schlein non trova null'...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 7 giugno La Stampa

La diplomazia umanitaria prende progressivamente forma ed è pronta per il secondo passaggio, stavolta a Mosca, ma prima il cardinale Matteo Zuppi vuole consultarsi con Francesco non appena ...Danilov: "Quando sarà, se ne accorgeranno tutti". Zelensky: "Scioccato da mancati aiuti Onu e Cri dopo disastro diga Kakhovka" ...