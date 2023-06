Fiorentina-West Ham 1-2 | Biraghi | “Lancio di oggetti? Spero vengano prese le giuste decisioni”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Da domani penseremo a ripartire. Queste due finali non devono essere un punto d’arrivo. Dopo tanti anni, ci siamo riaffacciati a una competizione europea, senza purtroppo riuscire a portarla a casa. Il nostro è un percorso nato da un paio di anni fa, con la società che ci è stata sempre vicino”. Lo ha detto il capitano della, Cristiano, dopo la sconfitta contro ilHam in finale di Conference League: “Commisso e Italiano hanno trovato le paroleper provare a tenere su il morale, anche se è complicato. Ringrazio pubblicamente tutto il gruppo: giocatori, staff e società. C’è dietro tanto lavoro, iniziato a luglio. Sono orgoglioso di indossare la fascia da capitano.diin campo?che chi di dovere prenda le ...

League va al West Ham, bravo a sfruttare le debolezze dei gigliati e le poche occasioni capitate a loro tiro. Una serata da dimenticare per la Fiorentina. Di calcio e non solo. I Viola, nonostante una prestazione di grande livello, hanno perso la finale di Conference League disputata a Praga contro il West Ham. Gli inglesi hanno vinto 2 - 1. La Fiorentina di Italiano ha sognato fino all'ultimo il prestigioso successo internazionale contro il West Ham United di Moyes. Ma non c'è stato niente da fare. La Conference League se l'è aggiudicata la squadra inglese.

Diretta Fiorentina-West Ham 1-2: LIVE Italiano beffato al 90' Corriere dello Sport

Dopo 90' di battaglia in campo alla Eden Arena di Praga per la finale di Conference League, allo scadere è arrivata la doccia fredda che ha gelato la Fiorentina e ha consegnato la coppa al West Ham.I viola fanno la partita ma non trovano lo spunto decisivo e la seconda edizione della Conference League vola in Inghilterra ...