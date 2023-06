Fiorentina | Italiano | 'Resto? Dovrò parlare con Commisso Ecco cos'ho detto a Igor'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo la sconfitta in finale con il West Ham, l'allenatore dellaha parlato a Sky Sport. "Il mio futuro? Il presidente &e...

Allenatore5: lasi sgretola sul più bello.manda in campo una formazione che domina territorialmente, ma che perde la coppa amaramente. Le mosse Kouame e Jovic da ...- - > Reuters . Ladiha sognato fino all'ultimo il prestigioso successo internazionale contro il West Ham United di Moyes. Ma non c'è stato niente da fare. La Conference League se l'è aggiudicata la ...Ladi Vincenzogioca un'ottima partita in finale di Conference League contro il West Ham ma alla fine viene letteralmente beffata al 90' dal gol di Bowen che permette così agli ...

Una beffa dolorosa per Vincenzo Italiano, che sperava di poter concretizzare il suo percorso con la Fiorentina con una vittoria storica in campo europeo, ma invece dovrà tornare a casa con la coda tra ...Dopo il ko maturato all'Eden Arena di Praga, ha parlato così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Abbiamo perso due finali giocate bene. Un peccato perché quella di stasera non immagivo ...