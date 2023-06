WWDC23 | oggi l’evento Apple abbraccia il web3 | orario e dove vedere la diretta

(Di lunedì 5 giugno 2023)solleva il velo sul suo prodotto più rivoluzionario degli ultimi 13 anni: un visore con auricolari che fonde la realtà virtuale e la realtà aumentata, creando una sorprendente “realtà mista”. Questo dispositivo, che è stato tenuto segretamente in preparazione per ben sette anni, offre un’anteprima di come il gigante hi-tech immagina il futuro al di là dello smartphone. L’appuntamento è peralle ore 18:ci dimostra ancora una volta perché è un’azienda all’avanguardia, con la sua continua ricerca di innovazione. Verranno presentati anche i nuovi iOS 17, watchOS 10, macOS 14, HomePodOS 14, tvOS 14 e molto altro. Meta nel frattempo ha provato in questi giorni ad anticipare questo evento con il lancio della nuova versione dei suoi dispositivi Quest, ne abbiamo parlato in questo nostro articolo. Per seguire la ...

Di fatto saranno potenti quanto quelli dei Macin commercio. Verrà usato anche un processore H2 per collegarsi con gli Airpods per ridurre la latenza del suono in streaming. La potenza di ...Per alcuni sarà il vero protagonista della, mentre per altri sarà il più grande assente . I secondisono in larghissima minoranza. Quale che sia la verità, è indubbio che l'hardware più ...L'attuale layout è nato per schermi (312 x 390 pixel a 326 ppi) chenon sono più usati. Apple ... Data di lancio watchOS 10 sarà presentato al keynote di presentazione delladel prossimo ...

Oggi Keynote di apertura della WWDC 23: cosa ci attende e dove ... SaggiaMente

Il sito Apple verrà aggiornato anche con le pagine dedicate al visore, ormai dato per certo in arrivo alla WWDC23. Ma anche se sarà il protagonista e ruberà la scena, la commercializzazione è attesa ...Ecco i gadget che gli sviluppatori ricevono subito dopo aver ritirato il badge presso il campus Infinite Loop.