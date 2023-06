Infortuni | Romano PwC Italia | “Processi salute e sicurezza sul lavoro ancora poco digitalizzati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tra i settori best in class: oil & gas e farmaceutico, ma il margine èampio “Indisulrisultano”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Lab, Modestino, director PwC, other trust services. “Oggi – afferma – la tecnologia e la digitalizzazione sono in grado di supportare la gestione deiaziendali, si pensi a come i software costituiscano sempre di più asset aziendali, alla sistematica ricerca dell’interconnessione tra i sistemi, al fatto che è possibile gestire una transazione finanziaria tramite un software in grado di predisporre la richiesta, approvarla, ...