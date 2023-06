GdS – Mac Allister-Liverpool | è fatta | in settimana le visite mediche

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-05 15:02:48 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il centrocampista del Brighton ha scelto i Reds, preferiti al Manchester United. La clausola di rescissione, che non è ancora stata resa nota, sarebbe intorno ai 50 milioni A gennaio, dopo che aveva vinto il Mondiale con l’Argentina, la Juventus lo ha sognato a lungo. A giugno, Alexis Macè il primo colpo della rinascita della rinascita del. “Merita di giocare ad un livello superiore, perché è un grande giocatore ed una grande persona” aveva detto solo qualche giorno fa Roberto De Zerbi del centrocampista che ha contribuito a valorizzare. L’accordo — Macaveva rinnovato col Brighton ad ottobre, ma era evidente già prima del Mondiale in Qatar che i giorni alla corte di De Zerbi ...

... anche le indagata, a cui avevano garantito in esclusiva e senza gare la fornitura dei computer e dei cellulari in realtà destinati ai ragazzi: tre iPhone e unoggi scoperti dai militari.... anche le indagata, a cui avevano garantito in esclusiva e senza gare la fornitura dei computer e dei cellulari in realtà destinati ai ragazzi: tre iPhone e unoggi scoperti dai militari.

Marsala, il duo Musica Nuda apre “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Giornale di Sicilia

Lautaro e Agustina si erano già spostati in Comune a Milano, mentre nel pomeriggio c’è stata la vera festa in una storica villa di Cernobbio ...