Ritiro Ibrahimovic | annuncio nella notte | ”E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio”

MILANO - Dopo la vittoria contro il Verona (3 - 1), nell'ultimo turno di campionato, tutti i 72 mila di San Siro sono rimasti sugli spalti per salutare Zlatan. Bandiere e tappeto rosso per il campione svedese del Milan , che è sceso in campo con l'ovazione dello stadio, mentre il club trasmetteva sui maxischermi un video celebrativo. Zlatan ha ...Zlatanchiude la carriera e dà l'addio al calcio. Il 41enne attaccante svedese annuncia ildopo Milan - Verona, gara che chiude il campionato con il 3 - 1 per i rossoneri. Alla fine del ...AGI - 'È giunto il momento di dire 'ciao' al calcio'. Cosi' il 41enne Zlatan, in lacrime e visibilmente emozionato, ha salutato al centro del campo i suoi tifosi subito dopo la vittoria del Milan per 3 - 1 sul Verona. Passerella finale, con tanto di tappeto rosso ...

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic chiude la carriera e dà l'addio al calcio. Il 41enne attaccante svedese annuncia il ritiro dopo ...Stefano Pioli, dopo Verona-Milan, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match e l'addio al calcio di una leggenda come Zlatan Ibrahimovic.