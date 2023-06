Omar Favaro e le accuse di violenza della ex | il legale | “Strumentali e calunniose”

(Di sabato 3 giugno 2023) L'avvocato Repetti difensore dell'uomo condannato in passato per il delitto di Novi Ligure: "La donna mira a ottenere vantaggi in una causa civile di separazione" “Lesonoper ottenere vantaggi in una causa civile di separazione giudiziale con una forte conflittualità tra le parti, volta ad ottenere da parte di entrambi l’affidamentofiglia minore”. Così all’Adnkronos l’avvocato Lorenzo Repetti, difensore di, condannato per il delitto di Novi Ligure, e ora accusato di maltrattamenti in famiglia e violenze dalla ex moglie., spiega l’avvocato, che “ritiene infondate ee che vanno contestualizzate nell’ambito di questa causa, con la figlia affidata prima al papà poi alla mamma e dopo una ...

