Ilin calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,97% a 68,09 dollari al barile, ai minimi da marzo. . 31 maggio 2023Tra gli effetti c'è stato il calo ulteriore del: il Brent è scambiato a quota 73,12 dollari al barile, oggi - 0,76%, - 5% da inizio settimana. Negli Stati Uniti alle14.30 sono stati diffusi ...Debole l'euro, rimbalza il gas, giu' il. E' stata ancora una giornata di vendite sulle Borse europee, con Milano maglia nera nel vecchio continente. Il Ftse Mib ha accusato un calo dell'1,97%, trascinato in basso da titoli ciclici ...

Il petrolio chiude in calo a New York a 68,09 dollari - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,97% a 68,09 dollari al barile, ai minimi da marzo. (ANSA).Una discesa netta e corale. In Europa Milano -2,02%, con un peggioramento netto nel pomeriggio. Il calo di oggi porta la discesa del mese di maggio al 2,22%. Giornata negativa anche per Francoforte (- ...