Formazioni ufficiali Inghilterra-Italia U20 | le scelte dei due ct

(Di mercoledì 31 maggio 2023)U20, ledei due ct per l’ottavo di finale del Mondiale di categoria Comunicate lediU20, ottavo di finale del Mondiale di categoria.(3-4-3): Cox; Humphreys, Quansah, Edwards; Norton-Cuffy, Scott, Chukwuemeka, Vale; Devine, Scarlett, Joseph. Ct. Foster.(4-4-2): Desplanches; Zanotti, Turicchia, Guarino, Fontanarosa; Prati, Casadei, Baldanzi, Faticanti; Ambrosino, Esposito. Ct. Nunziata.

Siviglia - RomaSIVIGLIA (4 - 2 - 3 - 1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All.: Mendilibar. ROMA (3 - ...2023 - 05 - 31 19:40:06 Dybala gioca dal primo minuto Mourinho ha deciso di schierare Dybala dal primo minuto, come indicato sul sito Uefa che ha pubblicato le. 2023 - 05 - 31 18:...SIVIGLIA - ROMA, LESiviglia (4 - 2 - 3 - 1) Bounou; Navas, Badé, Gudely, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En - Nesyri. All.: Mendilibar. Roma (3 - 4 - 2 - 1) Rui ...

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, match degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20. Dopo la qualificazione nella fase a gironi con luci e ombre, gli azzurrini sono pronti ad affrontare ...Inghilterra U20 – Italia U20: ecco le formazioni ufficiali degli ottavi di finale del Mondiale U20 in programma alle 23.00 All’Estadio Único Diego Armando Maradona di La Plata va in scena l’ottavo di ...