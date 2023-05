5G | I-Com | “Paure dei cittadini ormai marginali | necessario rivedere la normativa sui limiti elettromagnetici per assicurare lo sviluppo delle reti e la trasformazione digitale del Paese”

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 maggio 2023 – Ledeisul 5G sono. Nonostante sia largamente diffusa l’idea che la popolazione nutra timore per l’inquinamento elettromagnetico e avversione per l’installazione“antenne” di quinta generazione, secondo l’analisi condotta da Bytek e I-Com, le ricerche sul web relative al 5G e correlate a un sentimento di paura mostrano un andamento fortemente decrescente: in Italia passano infatti dal 13% del totale nel 2020 al 2,8% del 2022, anno nel quale si sono registrate solo 144,5 ricerche di questo tipo ogni 100.000 abitanti. L’evoluzione tecnologicatelecomunicazioni rappresenta un volano distraordinario per ladel Sistema ...