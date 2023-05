Allegri ci crede | “L’Europa è ancora possibile”

(Di sabato 27 maggio 2023) TORINO –ci: “È stata una settimana difficile e non bella guardando i risultati: la delusione di Siviglia, poi la sconfitta di Empoli. Ma ora bisogna rialzarci”. Il tecnico della Juventus provauna volta a scuotere i suoi. Fuori dalLeague, lunedì i bianconeri sono scivolati dal secondo al settimo posto dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:avverte i suoi: “Con il Bologna deve cominciare una nuova stagione”sprona i suoi: “Con l’Inter serve coraggio” Juventus-Udinese,: “Sarà una partita complicata come tutte”pensa al Napoli: “Gara importante ma non decisiva” “Il -15 non cambia nulla, pensiamo ...

Non c'è due senza tre, il Papero evidentemente ci, e non vede l'ora di tornare a gonfiare la rete. Leggi anche Pato, Barbara,... poi tutto finì. L'ultimo, luccicante scudetto di Silvio ...Le quote Snai sono a favore dicon il segno "1" a 2,35, seguito dal "2" a 3,05 e dal ... Le quote sono dalla parte di Palladino, in vantaggio a 2,45, ma Baroni a 3,00 ci. .Le quotesono a favore di- che in carriera ha allenato anche il Milan -, con il segno '1' ... Le quote sono dalla parte di Palladino, in vantaggio a 2,45, ma Baroni a 3,00 ci

Allegri crede ancora nell’Europa “Domani è Juve-Milan. Il futuro dipende dalla sfida di domani” Spazio Milan

TORINO - Allegri ci crede: "È stata una settimana difficile e non bella guardando i risultati: la delusione di Siviglia, poi la sconfitta di Empoli. Ma ora bi ...Massimiliano Allegri presenta Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di ...