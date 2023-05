Tutti i sogni ancora in volo ospiti prima puntata 26 maggio 2023

(Di venerdì 26 maggio 2023)incon Massimo Ranieri Debutta su Rai 1 “in” con ladelle 2 serate del varietà di Rai 1 condotto da Massimo Ranieri e dalla co-conduttrice Rocio Munoz Morales. Un grande show che vuole omaggiare il “varietà” di una volta. Un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre di Ranieri e non solo. Il programma è basato sull’omonimo libro autobiografico scritto nel 2021 seguito poi dallo spettacolo teatrale. La scenografia è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70.in ...

Solo con un paio di colleghi apri il libro, tra sfoghi e. VOTO da 1 a 10: 7 GEMELLI Vita ... è stato anche uno scopritore di talenti, suun certo Robert Redford. Accadde oggi Napoleone re d'...... nell'interagire con l'ambiente, realizzare i proprie desideri, ma è un tempo, sempre meno ... nonostante il degrado ambientale che ci circonda sia sotto gli occhi di. Come garantire e ......sanno bene i soci della cooperativa sociale Palma Nana di Palermo che da quarant'anni portano... delle persone, dei lavoratori, che si sono susseguiti, in base ai loro, alla loro visione, ...

''Tutti i sogni ancora in volo'', lo show di Massimo Ranieri Rai Storia

Medicina (Bologna), 26 maggio 2023 – “Ci hanno abbandonato, o forse addirittura dimenticato, ma noi siamo qui, a vedere i nostri sogni, i nostri sforzi, i nostri sacrifici annegare, giorno dopo giorno ...Finalmente l’attesa è (quasi) finita e il conto alla rovescia si può attivare perché è davvero tutto pronto per lo show di Massimo Ranieri, il grande cantautore che torna in tv, sul piccolo schermo, c ...