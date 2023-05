Quando passa il Giro d’Italia 2023 oggi | Longarone-Tre Cime di Lavaredo | orari precisi | paesi e città attraversati

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023)venerdì 26 maggio va in scena la diciannovesima tappa del: una frazione di 183 km daalle Tredi. Ultimo tappone in linea prima della cronascalata di domani al Monte Lussari, questa giornata di fuoco sarà determinante per la classifica generale. I big si fronteggeranno a viso aperto per la conquista della maglia rosa e per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domani contro le lancette. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDALLE 11.35 Sono previsti 5400 metri di dislivello. Giornata per cuori forti con tre GPM di prima categoria e due di seconda, senza un attimo di sosta: si parte con il Passo Campolongo (3,9 km al 7%), poi il ...