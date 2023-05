Passaporto | il rinnovo è un miraggio

Leggi su panorama

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ottenere unè oggi un’odissea di attese snervanti (che durano mesi, anche un anno). E farlo online sul sito del ministero è praticamente impossibile. Buongiorno, chiamo per un». «Un attimo, la metto in attesa». Già al telefono inizia la grottesca e paradossale attesa per ottenere un. Siamo a Lucca, dove la questura ha stabilito che il rilascio è possibile solo su appuntamento. Passano i minuti con la cornetta in mano e una rilassante musichetta. Cinque minuti, dieci, venti. Riattacchiamo dopo quasi mezz’ora senza risposta. Riproviamo nei giorni successivi, ma il risultato cambia di poco: per un appuntamento bisogna procedere online (con spid, ovvio) accedendo all’agenda che apre ogni mattina alle 9 mostrando gli slot liberi per il giorno dopo. Peccato sia letteralmente impossibile trovare posto. Un caso ...