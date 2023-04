Verso Empoli-Lecce: il racconto dei precedenti in casa azzurra (Di domenica 2 aprile 2023) Sfida numero 32 quella di lunedì al Castellani tra Empoli e Lecce con un bilancio nei 31 precedenti giocati di 12 successi azzurri, 12 pareggi e 7 vittorie salentine. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 15, sono 9 i successi azzurri e 6 i pareggi. Il primo confronto si giocò il 16 novembre del 1947, in Serie B, con l’Empoli vittorioso per 3-1 con la doppietta di Galeotti e il gol di Ulivieri a rimontare il vantaggio Leccese di Silvestri; nuova sfida e nuovo successo azzurro un anno dopo, 4-0, con ancora la doppietta di Galeotti e le reti di Bertolucci e Calichio. Negli anni cinquanta tre confronti in Serie C: 2-0 azzurro firmato Buda e Manenti nel febbraio del 1953; Bernard decise la sfida del campionato successivo e Genovesi quella del febbraio del 1955. Si arriva agli anni ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 aprile 2023) Sfida numero 32 quella di lunedì al Castellani tracon un bilancio nei 31giocati di 12 successi azzurri, 12 pareggi e 7 vittorie salentine. Parlando delle sole gare giocate ad, 15, sono 9 i successi azzurri e 6 i pareggi. Il primo confronto si giocò il 16 novembre del 1947, in Serie B, con l’vittorioso per 3-1 con la doppietta di Galeotti e il gol di Ulivieri a rimontare il vantaggiose di Silvestri; nuova sfida e nuovo successo azzurro un anno dopo, 4-0, con ancora la doppietta di Galeotti e le reti di Bertolucci e Calichio. Negli anni cinquanta tre confronti in Serie C: 2-0 azzurro firmato Buda e Manenti nel febbraio del 1953; Bernard decise la sfida del campionato successivo e Genovesi quella del febbraio del 1955. Si arriva agli anni ...

