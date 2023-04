Niente libertà vigilata per Oscar Pistorius: l’ex campione paralimpico resta in carcere (Di domenica 2 aprile 2023) Niente libertà vigilata per Oscar Pistorius: lo ha reso noto il suo avvocato. Il campione paralimpico sudafricano era stato condannato dalla Suprema Corte d’Appello di Johannesburg a tredici anni e sei mesi per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto nel 2013. L’udienza si è svolta nella notte italiana presso il carcere di Atteridgeville, vicino alla capitale Pretoria, dove l’atleta paralimpico che 10 anni fa sparò e uccise la fidanzata sta scontando la pena. In un comunicato rilasciato dai Servizi Penitenziari si legge che a Pistorius verrà concessa un’altra udienza nell’agosto del prossimo anno. Il motivo è che “il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilito dalla Corte Suprema ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023)per: lo ha reso noto il suo avvocato. Ilsudafricano era stato condannato dalla Suprema Corte d’Appello di Johannesburg a tredici anni e sei mesi per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto nel 2013. L’udienza si è svolta nella notte italiana presso ildi Atteridgeville, vicino alla capitale Pretoria, dove l’atletache 10 anni fa sparò e uccise la fidanzata sta scontando la pena. In un comunicato rilasciato dai Servizi Penitenziari si legge che averrà concessa un’altra udienza nell’agosto del prossimo anno. Il motivo è che “il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilito dalla Corte Suprema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dondagos : @g_sangiuliano Galera e risarcimento. Senza risarcimento niente libertà anticipata. - jackgraywolf : @asabranca69 @La_manina__ Hai una strada visione della codardia...sono più codardi loro che hanno rischiato la vita… - IEMMODDING : @BarbaraBorelli2 @fabiffi Il precedente impone che in italia non mettano piu piede ….si ricorda cosa hanno distrutt… - colpadialfredo1 : Facebook è un regime dittatoriale…un social dove non esiste la democrazia,la libertà di pensiero…puoi scrivere solt… - Carlo72952339 : @SmordiRita Hanno messo il partito in mano a lesbiche e sodomiti, chi ha dato la vita per la libertà del paese per… -

Maryam Namazie intervista Soheil Arabi Hai scontato otto anni in carcere per il reato di apostasia, libertà di pensiero e per aver difeso ... Praticamente hai già risposto, ma ne è valsa la pena, in qualche modo Non avevamo niente da ... Compio 54 anni e non ho portato mai una maschera: per questo sono felice ... anche questa è una forma di libertà. Sono il regista meno commerciale del panorama artistico ... invece ci rimango malissimo quando scopro di avere 'odiatori' superficiali che non conoscono niente del ... La guerra è una schifezza Non conta la libertà e non conta la vita, contano interessi superiori che hanno la forma assoluta ... abbiamo tutte le informazioni davanti e niente che scende fino alla coscienza. Siamo spettatori di ... Hai scontato otto anni in carcere per il reato di apostasia,di pensiero e per aver difeso ... Praticamente hai già risposto, ma ne è valsa la pena, in qualche modo Non avevamoda ...... anche questa è una forma di. Sono il regista meno commerciale del panorama artistico ... invece ci rimango malissimo quando scopro di avere 'odiatori' superficiali che non conosconodel ...Non conta lae non conta la vita, contano interessi superiori che hanno la forma assoluta ... abbiamo tutte le informazioni davanti eche scende fino alla coscienza. Siamo spettatori di ... Niente libertà vigilata per Pistorius L'ex atleta paralimpico resta in ... QUOTIDIANO NAZIONALE