Max Verstappen è pronto per l’ennesima vittoria in Formula 1

(Di domenica 2 aprile 2023) Tra pochissimo il bi-campione del mondo Maxscenderà in pista sulla sua Red Bull per dare l’assalto alla nuovanel Mondiale 2023 di1. L’olandese nella giornata di ieri ha messo a referto la pole position nelle Qualifiche valevoli per il Gran Premio d’Australia e avrà alle spalle lo spettro delle due Mercedes, rispettivamente al secondo e terzo posto della griglia di partenza. Una partenza corretta potrebbe spalancare ben presto la via dell’affermazione a Super Max che potrebbe già scavare un solco gigantesco nella classifica piloti dopo poche gare corse. Le due dichiarazioni di Max(Credit foto – pagina Facebook F1/ Getty Images)“L’ultimo tentativo è stato molto buono, anche se per tutto il fine settimana è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1HQPic : Max Verstappen ???? & Sergio Perez ???? #AustralianGP | #AusGP | #F1 - 021pdr_ : Max verstappen uma lenda da F1 o homi brinca - grenayse : Piccola domanda perché Charles leclerc è max Verstappen non si seguono su Instagram?? - fainformazione : Formula 1, in Australia Verstappen conquista la 22.esima pole in carriera Max Verstappen, grazie alla sua 22esima… - GazzettinoL : Brevi di sport Formula1 Max Verstappen parte dalla pole position nel GP d'Australia. Dietro le Mercedes con Russe… -

Dalla pole position scatteràche in Australia non ha mai ottenuto la vittoria. Accanto a lui partirà la Mercedes di George Russell. In seconda fila ci sono ben nove titoli mondiali con ...AGI -conquista la pole position del Gran Premio d'Australia , terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Il pilota della Red Bull, dopo le paure fatte sorgere dal compagno di scuderia ...Si sono concluse da poche ore le qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula Uno, che tanto per cambiare hanno vistosu Red Bull conquistare la pole position. Sessione deludente per le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu , entrambe eliminate in Q1: i due piloti non si sono particolarmente ...

UFFICIALE - La FIA sanziona Max Verstappen, errore grossolano per lui Formula1 Web Magazine

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata dal campione del Mondo in carica Max Verstappen che scatterà davanti a George Russell su Mercedes. In seconda fila, troviamo l’altra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – Come vedere il GP in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...