Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le stelle? L’indiscrezione sulla prossima edizione: al suo posto Barbara D’Urso (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle su Rai1 potrebbe arrivare una clamorosa novità, con l’uscita di Selvaggia Lucarelli e l’arrivo di Barbara D’Urso. Secondo TvBlog, i rapporti tra la squadra che lavora al confezionamento del programma e Lucarelli non sarebbero più buoni da tempo, con diversi momenti di tensione emersi nell’ultima edizione, stemperati solo dalla diplomazia di Milly Carlucci. Gli altri nomi della giuria non sembrano in discussione, spiega Tvblog, a cominciare dalla presidente Carolyn Smith, fino ai tre componenti maschili: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nel caso in cui Lucarelli dovesse lasciare il suo posto, le ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giuria delladicon lesu Rai1 potrebbe arrivare una clamorosa novità, con l’uscita die l’arrivo di. Secondo TvBlog, i rapporti tra la squadra che lavora al confezionamento del programma enon sarebbero più buoni da tempo, con diversi momenti di tensione emersi nell’ultima, stemperati solo dalla diplomazia di Milly Carlucci. Gli altri nomi della giuria non sembrano in discussione, spiega Tvblog, a cominciare dalla presidente Carolyn Smith, fino ai tre componenti maschili: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nel caso in cuidovesse lasciare il suo, le ...

