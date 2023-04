LIVE Sinner-Alcaraz 5-6, ATP Miami 2023 in DIRETTA: lo spagnolo serve per il primo set (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner era avanti 4-1 e 15-30 sul servizio di Alcaraz. Incredibile come quello smash sbagliato del possibile 15-40 abbia completamente mutato l’inerzia del match. E’ bastato un solo punto. Uno solo. 5-6 Break di Alcaraz, che comanda lo scambio e porta Sinner a sbagliare un passante quasi impossibile. 30-40 In rete il rovescio lungolinea di Alcaraz, qui è andata di lusso a Sinner. L’azzurro non sta più spingendo come prima, sembra aver perso sicurezza. Seconda. 15-40 Largo il rovescio di Sinner. Due palle break che somigliano a dei set-point. 15-30 Ace al centro di Sinner. 0-30 Risposta vincente di Alcaraz con il diritto lungolinea sulla seconda di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAera avanti 4-1 e 15-30 sul servizio di. Incredibile come quello smash sbagliato del possibile 15-40 abbia completamente mutato l’inerzia del match. E’ bastato un solo punto. Uno solo. 5-6 Break di, che comanda lo scambio e portaa sbagliare un passante quasi impossibile. 30-40 In rete il rovescio lungolinea di, qui è andata di lusso a. L’azzurro non sta più spingendo come prima, sembra aver perso sicurezza. Seconda. 15-40 Largo il rovescio di. Due palle break che somigliano a dei set-point. 15-30 Ace al centro di. 0-30 Risposta vincente dicon il diritto lungolinea sulla seconda di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz ATP Miami 2023 in DIRETTA: dall’1.00 l’immediata rivincita della nuova classica del tennis! -… - sportface2016 : #MiamiOpen | Jannik #Sinner e Carlos #Alcaraz sono in campo per la loro semifinale: segui con noi la DIRETTA della… - lokisuperstark : Eccoci qua live con Alcaraz Sinner - OA_Sport : LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: inizia la partita, l’azzurro ci crede! - - OA_Sport : LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: dall’1.00 l’immediata rivincita della nuova classica del tennis! - -

LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro! OA Sport Sinner-Alcaraz all'ATP Miami 2023, il risultato in diretta live della semifinale A Miami il sesto scontro tra i due a livello Atp con in palio la finale. Jannik il freddo contro Carlos il caldo: un dualismo che parte da lontano e che sta infiammando il tennis… Leggi ... ATP Miami LIVE: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo Nella sua novantanovesima apparizione in un torneo WTA 1000 Petra Kvitova è riuscita a raggiungere la sua prima finale al Miami Open sconfiggendo in due set una delle giocatrici più calde di questo ... A Miami il sesto scontro tra i due a livello Atp con in palio la finale. Jannik il freddo contro Carlos il caldo: un dualismo che parte da lontano e che sta infiammando il tennis… Leggi ...Nella sua novantanovesima apparizione in un torneo WTA 1000 Petra Kvitova è riuscita a raggiungere la sua prima finale al Miami Open sconfiggendo in due set una delle giocatrici più calde di questo ...