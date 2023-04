E’ morta Ada d’Adamo | la scrittrice era appena stata nominata tra i 12 candidati al premio Strega

Leggi su tpi

(Di sabato 1 aprile 2023) E’nella sua casa di Roma laAda. Eraentrata, solo un paio di giorni fa, nella dozzina finalista delcon il suo romanzo d’esordio Come d’aria, pubblicato a gennaio da Elliot. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata: non aveva partecipato infatti alla conferenza stampa delloche ha decretato i nomi dei 12 semifinalisti. La sua scomparsa ècomunicata dalla casa editrice Elliot: “Siamo molto addolorati per la scomparsa dellaAda, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso Come d’aria. È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei ...