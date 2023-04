“Ci prendono in giro, che fanno davvero”. UeD, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: accuse pesanti (Di sabato 1 aprile 2023) Attacchi molto duri sono stati sferrati nei confronti di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Loro stanno ormai insieme da diverso tempo e hanno lasciato Uomini e Donne per godersi al massimo la vita quotidiana di coppia. Si sono concessi dei viaggi insieme come quello fatto negli Stati Uniti e in questi giorni sono nuovamente partiti in vacanza all’estero per celebrare al meglio una ricorrenza importantissima di lei. Infatti, il 30 marzo scorso ha festeggiato col partner i suoi primi 40 anni. Eppure non tutti hanno reagito con entusiasmo a questa notizia relativa ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza. C’è chi non sia convinto al 100% di questa relazione sentimentale e alcuni utenti hanno sottolineato un aspetto molto importante, legato all’ex dama e cavaliere del dating show di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Attacchi molto duri sono stati sferrati nei confronti di Ida. Loro stanno ormai insieme da diverso tempo e hanno lasciato Uomini e Donne per godersi al massimo la vita quotidiana di coppia. Si sono concessi dei viaggi insieme come quello fatto negli Stati Uniti e in questi giorni sono nuovamente partiti in vacanza all’estero per celebrare al meglio una ricorrenza importantissima di lei. Infatti, il 30 marzo scorso ha festeggiato col partner i suoi primi 40 anni. Eppure non tutti hanno reagito con entusiasmo a questa notizia relativa ad Ida. C’è chi non sia convinto al 100% di questa relazione sentimentale e alcuni utenti hanno sottolineato un aspetto molto importante, legato all’ex dama e cavaliere del dating show di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Scusate, ma come una persona intelligente scrivere certe cose? Una persona intelligente comprare il giornale che le… - sercranio : @rusembitaly Ooooh giusto di oggi un nuovo video fatto dai vostri amati MERCENARI della Wagner che si riprendono me… - mariamemeo : RT @fmagazine33: Aldilà delle antipatie generali, bisogna ammettere che sono loro i PROTAGONISTI assoluti del #GFVIP. Ridono, scherzano, si… - MangelaVilo : @LaraGnecchi1 Le persone false e imbroglione si sentono furbe quando prendono in giro la gente, non hanno vergogna.… - radiosilvana : @NinaRicci_us @Ninanina1215 Detto da lei che ride quando prendono in giro i disabili ??, questa cosa che tuider ti m… -